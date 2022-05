LA PHOTOGRAPHIE DE L’ÉPAU, 28 mai 2022, .

LA PHOTOGRAPHIE DE L’ÉPAU

2022-05-28 11:00:00 – 2022-11-06

Pour la 10e année consécutive, un parcours photographique est proposé en extérieur. Celuici réunit le travail d’une dizaine d’artistes autour d’une thématique commune : « Patrimoines en scène, patrimoine sensible ». Par leur approche personnelle et à travers leurs regards croisés, ces artistes nous offrent l’occasion de redécouvrir ce lieu d’une façon originale. Cette programmation sera également l’occasion de valoriser les travaux réalisés par les collégiens de 6 établissements sarthois participant au dispositif « Photographie au collège » 2021-2022 (à partir de fin juin).

epau.accueil@sarthe.fr +33 2 43 84 22 29 http://epau.sarthe.fr/photographie

