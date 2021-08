Nantes musee imprimerie Nantes Loire-Atlantique, Nantes La photographie aléatoire et alternative présentée par Aléa Club musee imprimerie Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**Tirage de votre portrait en noir et blanc** En partenariat avec **Aléa Club** présentation des procédés alternatifs de la photographie Démontration streetbox (ou afghanbox) qui permet de faire de la photographie tout en un ! La prise de vue et le développement se font tirage directement dans la boite.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Venez découvrir la magie et le fonctionnement de l’afghanbox et repartez avec votre portrait musee imprimerie Nantes 24 quai de la Fosse Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

