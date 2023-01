La photo selon Jean-Pascal Ménard Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

La photo selon Jean-Pascal Ménard Saint-Maixent-l’École, 1 février 2023, Saint-Maixent-l'École . La photo selon Jean-Pascal Ménard 4 rue des Martyrs de la Libération Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération

2023-02-01 – 2023-02-25

Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération

Saint-Maixent-l’École

Deux-Sèvres Jean-Pascal Ménard

Ce photographe du Haut Val de Sèvre, vous fait découvrir son univers à travers une présentation de ses derniers clichés.

Selon lui, « la diversité photographique est primordiale afin de renouveler sans cesse le plaisir de photographier » . Du 1er au 25 février « Monochrome » paysages enneigés de l’Aubrac

Du 16 mai au 17 juin « Un autre regard » architecture urbaine Tout public, Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Jean-Pascal Ménard

Ce photographe du Haut Val de Sèvre, vous fait découvrir son univers à travers une présentation de ses derniers clichés.

Selon lui, « la diversité photographique est primordiale afin de renouveler sans cesse le plaisir de photographier » . Du 1er au 25 février « Monochrome » paysages enneigés de l’Aubrac

Du 16 mai au 17 juin « Un autre regard » architecture urbaine Tout public, Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. JP Ménard

Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres

La photo selon Jean-Pascal Ménard Saint-Maixent-l’École 2023-02-01 was last modified: by La photo selon Jean-Pascal Ménard Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 1 février 2023 4 rue des Martyrs de la Libération Aqua-Libris Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres Deux-Sèvres Saint-Maixent-l'École

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres