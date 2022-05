La Photo Bat La Campagne (LPBLC) Songeons Songeons Catégories d’évènement: 60380

Retrouvez l'exposition photo "Ils racontent leur territoire"- Au pied du Château de Songeons – rue des Sorbiers. Cette exposition rassemble les travaux des participants aux ateliers menés par la photographe Morgane Delfosse dans le cadre de sa résidence d'artiste en Picardie Verte. Ce projet s'inscrit dans le Contrat Culture Ruralité de la Picardie Verte soutenu par la DRAC des Hauts-de-France, en partenariat avec Diaphane, la recyclerie du Grenier Vert, les bibliothèques municipales et les écoles de Fontaine-Lavaganne, Hannaches, Moliens et Sommereux.

