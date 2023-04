« La philosophie avec les enfants expliquée aux adultes », avec Edwige Chirouter Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

« La philosophie avec les enfants expliquée aux adultes », avec Edwige Chirouter Médiathèque Jean-Pierre Melville, 21 juin 2023, Paris. Le mercredi 21 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

En partenariat avec le Collège International de Philosophie (CIPh), la médiathèque Jean-Pierre Melville reçoit Edwige Chirouter pour une grande conférence qui s’adresse à tous les adultes désireux d’en savoir plus sur la philosophie avec les enfants, qu’ils soient parents, enseignants ou philosophes. Pourquoi faire de la philosophie avec les enfants ? Et comment est-ce possible ? Quel est l’âge pour commencer à philosopher ? Les enfants peuvent-ils vraiment philosopher dès l’école maternelle ? Ont-ils une philosophie différente de celle des adultes ? Doivent-ils philosopher à partir de textes, et si oui à partir de quels textes ? à partir des bandes dessinées, de la littérature de jeunesse, des textes philosophiques ? Quel est alors le rôle de l’enseignant, de l’animatrice ou de l’animateur ? Telles sont, parmi d’autres, les questions que pourra aborder Edwige Chirouter, philosophe, professeure des universités en philosophie de l’éducation, titulaire de la Chaire UNESCO de philosophie avec les enfants, en discussion avec Rémy David, enseignant de philosophie, directeur de programme au Collège international de philosophie et spécialiste de l’enseignement de la philosophie. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Alice MOUCHARD, Ouest-France Edwige Chirouter

