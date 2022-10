La philosophie a-t-elle une vocation thérapeutique ? Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

La philosophie a-t-elle une vocation thérapeutique ? Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, Aix-en-Provence. La philosophie a-t-elle une vocation thérapeutique ?

5 avenue Robert Schuman Espace Cassin / Amphi Favoreu Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Espace Cassin / Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman

2022-11-17 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-17 16:00:00 16:00:00

Espace Cassin / Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 6 6 Depuis Platon et Épicure et jusqu’à Wittgenstein, sans doute au-delà, la philosophie semble proposer un ensemble de soins. Mais quelle est cette vocation thérapeutique ? Que prétend-elle soigner ?

La conférence tentera de prendre la mesure de cette ambition et de tirer au clair cet aspect de plus en plus sollicité de la connaissance philosophique. Conférence animée par Ronald Bonan, Docteur et Agrégé de philosophie +33 4 13 94 22 31 Espace Cassin / Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Espace Cassin / Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Ville Aix-en-Provence lieuville Espace Cassin / Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

La philosophie a-t-elle une vocation thérapeutique ? Aix-en-Provence 2022-11-17 was last modified: by La philosophie a-t-elle une vocation thérapeutique ? Aix-en-Provence Aix-en-Provence 17 novembre 2022 5 avenue Robert Schuman Espace Cassin / Amphi Favoreu Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne