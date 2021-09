Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “La philosophie à l’épreuve de la fiction” par Jean-Clet Martin Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“La philosophie à l’épreuve de la fiction” par Jean-Clet Martin Palais des Beaux-Arts de Lille, 6 novembre 2021, Lille. “La philosophie à l’épreuve de la fiction” par Jean-Clet Martin

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 6 novembre à 14:30

Une idée reçue veut que la pensée philosophique se démarque radicalement de toute forme de fiction afin d’atteindre quelque chose comme une pureté conceptuelle réservée à la seule philosophie. L’exercice exclusif de la raison visant la vérité s’opposerait aux charmes de l’imagination, fatalement « maîtresse d’erreur et de fausseté ». Heureusement, la philosophie vivante déjoue ce stérile et triste clivage. Non seulement des fictions de diverses natures viennent souvent nourrir l’aventure conceptuelle mais celle-ci est aussi capable d’en produire. Certaines fictions sont nécessaires à la production du concept, à tel point que la frontière entre ce qui relève du « philosophique » et du « non philosophique » se discute.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Une idée reçue veut que la pensée philosophique se démarque de toute forme de fiction afin d’atteindre une pureté réservée à la seule philosophie. Heureusement, la philosophie déjoue ce clivage. Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille