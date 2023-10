Patrimoine et résilience : la Philomathique La Philomathique Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Patrimoine et résilience : la Philomathique La Philomathique Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux. Patrimoine et résilience : la Philomathique Samedi 14 octobre, 10h00 La Philomathique Entrée libre Visite du bâtiment de la Philomathique, conçu par l’architecte Jean Grelet en 1868 et découverte des activités de formation qui s’y déroulent depuis près de deux siècles ainsi que des chefs-d’oeuvre des Compagnons du devoir et du lycée agricole Roger Duroure. La Philomathique 66 rue Abbé de l’épée bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 Philomathique de Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Philomathique Adresse 66 rue Abbé de l'épée bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville La Philomathique Bordeaux latitude longitude 44.842209;-0.582717

La Philomathique Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/