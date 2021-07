Issy-les-Moulineaux Atelier Janusz Korczak Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux La philo en atelier Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier Janusz Korczak, le mercredi 15 décembre à 19:30

Être doté d’un esprit critique, c’est être capable de passer une chose au crible du jugement de façon éclairée, ne pas être à la merci d’une quelconque tentative de manipulation. Ces conversations se proposent de guider les jeunes à développer leur esprit d’analyse selon des protocoles pédagogiques rigoureux dans le sillage de la pensée de Montaigne «_ L’enfant n’est pas un vase qu’on emplit, mais un feu qu’on allume _». Lors des ateliers philosophiques animé par **Thomas Adam Garnung**, il s’agit de réfléchir à l’acte de réfléchir tout le travail sur la métacognition. Cette dimension est constitutive du développement de la pensée critique et fait partie intégrante du processus d’émancipation, une des visées essentielles de l’éducation populaire. La philo en atelier – dès 16 ans – mercredi 15 décembre 2021 à 19h30 – durée : 2 heures ————————————————————————————— ### **Avons-nous le temps ? :** Le temps file. Dans un monde où tout va toujours plus vite, il semble même nous échapper. Mais alors dans quel temps vivons-nous ? Et est-ce une fatalité ?

Atelier gratuit à partir de 16 ans, sur réservation en ligne

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit Atelier Janusz Korczak 14 rue du Chevalier de la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-12-15T19:30:00 2021-12-15T21:30:00

Catégories d'évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux