Dans le cadre de son cycle de projections **φ La philo à l’écran des enfants**, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection de : Les contes de la mère poule, dimanche 16 janvier 2022 à 15h, durée : 30 minutes, dès 3 ans —————————————————————————————— Deux contes pleins de tendresse et d’émotion, peuplés d’animaux de tissu, de laine ou de papier découpé. Un univers magique inspiré de traditions persanes avec en bonus Le génie de la boîte de raviolis de Claude Barras, France. [https://www.youtube.com/watch?v=3mZy3lgRtk8](https://www.youtube.com/watch?v=3mZy3lgRtk8) ### Projection suivie d’une découverte des notions philosophiques guidée par Véronique Dellile, durée : 30 minutes **Véronique Delille** forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. [www.penserouvrir.com](http://penserouvrir.com/) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



