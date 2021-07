La philo à l’écran des enfants ♥ Du corps à l’écran La Halle des Épinettes, 13 février 2022-13 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de son cycle de projections **φ La philo à l’écran** la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection de : Du corps à l’écran (et vice versa), courts-métrages expérimentaux dimanche 13 février 2022 à 15h, dès 6 ans ———————————————————————————————————– Que se passe-t-il lorsque votre corps est projeté au sein d’un film ? Ou lorsqu’un visage, une main, deviennent de véritables écrans ? Venez le découvrir en présence du cinéaste Fred Perié, lors d’une séance surprenante et interactive… ### Projection suivie d’une conversation guidée par Fred Périé, durée : 30 minutes Après des études scientifiques, **Fred Périé** s’intéresse aux comportements mécaniques des matériaux, notamment les phénomènes d’instabilité. Il est frappé par l’émergence des formes qui en résultent. Pourtant, c’est avec la question de la relation à l’autre qu’il s’engage par ailleurs dans une recherche visuelle en privilégiant deux médiums, des installations vidéos et des interventions dans le paysage. Les unes et les autres invoquent très souvent une image éphémère qui reflète le public, son corps ou ses regards. Puis cette démarche a entraîné Fred Périé vers la salle de cinéma, le lieu où au travers du film, émerge un lien silencieux aux autres. Il y met certes en œuvre les techniques contemporaines, celles qui nous incitent tant à croire en notre pouvoir sur les choses, mais lorsque il utilise l’interactivité, il la réduit à une sorte de miroir, une illusion nécessaire pour révéler ce qui est véritablement en jeu, notre capacité à nous projeter dans l’image, dans la relation. _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection suivie d’une conversation guidée par Fred Périé

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T15:00:00 2022-02-13T16:00:00