La philo à l'écran des enfants ♥ Bon voyage Dimitri ! La Halle des Épinettes, 10 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

La Halle des Épinettes, le dimanche 10 avril 2022 à 15:00

Dans le cadre de son cycle de projections **φ La philo à l’écran des enfants**, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection de : Bon voyage Dimitri ! dimanche 10 avril 2022 à 15h, durée : 55 minutes, dès 4 ans ——————————————————————————– Quatre pépites du cinéma d’animation, évoquant le continent africain au gré de délicates histoires où les animaux mènent la danse ! Laissez-vous emporter par ces fables drôles et vives, aux univers attachants et fantasques. [https://www.youtube.com/watch?v=OBMwjrjWEzY](https://www.youtube.com/watch?v=OBMwjrjWEzY) ### Projection suivie d’une découverte des notions philosophiques guidée par Véronique Dellile, durée : 30 minutes **Véronique Delille** forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. [www.penserouvrir.com](http://penserouvrir.com/) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



