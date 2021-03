Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux La philo à l’écran φ Planète durable La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](http://www.lafeteducourt.com/) du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à **la** **Halle des Épinettes** une séance **La philo à l’écran** : Planète durable : projection de 4 courts, dimanche 28 mars 2021 à 17h, durée 1 heure, public lycéen et adulte

————————————————————————————————————- [[https://vimeo.com/217694166](https://vimeo.com/217694166)](https://vimeo.com/217694166) Qui de la planète ou de l’Homme est le plus fragile ? Une mise en perspective inquiétante qui incite à la discussion.

Séance suivie d’une conversation philosophique guidée par Corinne Chambard. Durée : 30 min **Corinne Chambard** enseigne la philosophie avec une attention particulière au cinéma. Ses questionnements philosophiques se développent depuis des années en dialogue avec ses recherches plastiques personnelles. **Au programme :**

EXPIRE de Magali Magistry – 2016 – 13 min – France – Fiction

LA PARCELLE de Michaël Guerraz – 2018 – 20 min – Belgique, France – Fiction

PLASTIC AND GLASS de Tessa Joosse – 2009 – 9 min – France, Pays-Bas – Documentaire

LA NUIT DES SACS PLASTIQUES de Gabriel Harel – 2018 – 18 min – France – Animation _La 5ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 24 mars au mardi 30 mars 2021 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la Galaxie des courts métrages et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et même chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Entrée libre sur réservation indispensable (ouverture des réservations le 15 mars)

Projection gratuite suivie d'une conversation philosophique guidée, dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage, public lycéen et adulte La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux

