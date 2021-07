La philo à l’écran φ Patients La Halle des Épinettes, 18 décembre 2021-18 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de son cycle de projections **φ La philo à l’écran** vous accueille pour la projection du film : Patients, samedi 18 décembre 2021 à 20h, public lycéen et adulte, durée : 1 heure 50 minutes ——————————————————————————————– Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens…. Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. [[https://www.youtube.com/watch?v=YOvQUp3VPsg](https://www.youtube.com/watch?v=YOvQUp3VPsg)](https://www.youtube.com/watch?v=YOvQUp3VPsg) ### **« De l’impossible au certain, en petites tranches** **»** conversation philosophique guidée par Véronique Delille, durée : 1 heure **Véronique Delille** est chargée de projet au sein de l’association [Penser/Ouvrir d’Asphodèle](http://penserouvrir.com/), qui œuvre au développement de la philosophie pour tous dans la cité. Elle forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



