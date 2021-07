La philo à l’écran φ Le sens de la vie pour 9.99$ La Halle des Épinettes, 22 avril 2022-22 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de son cycle de projections **φ La philo à l’écran** vous accueille pour la projection du film : Le sens de la vie pour 9.99$, vendredi 22 avril 2022 à 20h, public lycéen et adulte, durée : 1 heure 18 minutes, VOST ——————————————————————————————————————— Une publicité bouleverse la vie de Dave Peck, jeune homme au chômage. Il se donne alors pour mission de partager sa découverte avec ses improbables voisins d’immeuble. [https://www.youtube.com/watch?v=b75-K-0nioU](https://www.youtube.com/watch?v=b75-K-0nioU) ### **« Comment (ré)enchanter le réel ?** **»** conversation philosophique guidée par Gunter Gorhan, durée : 1 heure **Gunter Gorhan** est docteur en droit, titulaire d’une maîtrise de philosophie ainsi que d’un DEA de psychanalyse. Cofondateur et animateur du café des Phares et d’autres lieux de la « philosophie dans la cité » en France et à l’étranger. _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection suivie d’une conversation philosophique guidée par Gunter Gorhan

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



