La philo à l’écran φ Le choix des spectateurs La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

La philo à l’écran φ Le choix des spectateurs La Halle des Épinettes, 14 mai 2022, Issy-les-Moulineaux. La philo à l’écran φ Le choix des spectateurs

La Halle des Épinettes, le samedi 14 mai à 20:00

Comme chaque saison, c’est vous spectateurs qui prenez les commandes de cette soirée de clôture du cycle de projections φ **La philo à l’écran**. Vous avez jusqu’au **27 avril 2022** pour élire le film (et sa question philosophique) de votre choix parmi les propositions des spectateurs, à travers ce formulaire : [formulaire de vote](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY15aoe_NdKrjQMSGHrzCgUxDJeQDF9Aeq6pbhDhkOva9rMw/viewform) La philo à l’écran φ Le choix des spectateurs, samedi 14 mai 2022 à 20h, public lycéen et adulte ———————————————————————————————— ### Projection suivie d’une discussion philosophique guidée par l’équipe de la Halle des Épinettes _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection suivie d’une conversation philosophique guidée par l’équipe de la Halle des Épinettes La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Halle des Épinettes Adresse 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

La philo à l’écran φ Le choix des spectateurs La Halle des Épinettes 2022-05-14 was last modified: by La philo à l’écran φ Le choix des spectateurs La Halle des Épinettes La Halle des Épinettes 14 mai 2022 Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine