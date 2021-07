La philo à l’écran φ L’autre de l’autre La Halle des Épinettes, 13 février 2022-13 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

La Halle des Épinettes, le dimanche 13 février 2022 à 18:00

Dans le cadre de son cycle de projections **φ La philo à l’écran**, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection de : La philo à l’écran φ L’autre de l’autre, dimanche 13 février 2022 à 18h, public lycéen et adulte, durée : 1 heure 23 minutes —————————————————————————————————————————- ### Documentaire en réalité augmentée de Fred Périé et Franck Gourdien (2018) Une dispute entre amies, un jeune homme qui va mieux, un quiproquo avec un imam, l’amitié avec celui qui va bientôt mourir… L’une après l’autre, treize personnes interrogent notre rapport à l’altérité au travers d’histoires qui ont fait événement dans leurs vies. L’originalité de L’autre de l’autre, c’est que les spectateurs sont filmés en direct et se voient en miroir à l’écran aux côtés de celui qui leur parle comme s’il était avec eux dans la salle de cinéma. Le public regarde un film dont il doit faire partie, chaque projection en est donc unique. [[https://vimeo.com/179175206](https://vimeo.com/179175206)](https://vimeo.com/179175206) ### Conversation philosophique guidée par Fred Périé, durée : 1 heure **Fred Périé**, après des études scientifiques, s’intéresse aux phénomènes d’instabilité des matériaux. S’engageant par ailleurs dans une recherche visuelle centrée sur la question de la relation à l’autre, ses installations vidéo invoquent très souvent une image éphémère qui reflète le public, son corps ou ses regards. **Franck Gourdien**, suite à ses études d’arts plastiques puis de philosophie, co-réalise des documentaires portant le regard à l’écoute de l’autre (Et le champ déambule). Il réalise également des courts et moyens métrages vidéo qui se rattachent au cinéma d’art et essai (Toi, seule). _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection suivie d’une conversation philosophique guidée par Fred Périé

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



