Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à la Halle des Épinettes une projection **φ La philo à l’écran** : Ça s’anime dans nos têtes : projection de 5 courts-métrages d’animation, dimanche 20 mars 2022 à 18h, durée 1h30. Public lycéen et adulte. —————————————————————————————————————————————— Retour sur les plus belles productions primées ces 10 dernières années au Festival International du Film d’Animation (FIFA) d’Annecy. En compagnie de la plasticienne Corinne Chambard, discutez de comment s’animent les idées d’aujourd’hui. **Au programme :** LOVE & THEFT d’ Andreas Hykade – 2009 / 07 mn PIXELS de Patrick Jean – 2009 / 03 mn UNE TÊTE DISPARAÎT de Franck Dion – 2016 / 10 mn HAPPINESS de Steve Cutts – 2017 / 04 mn MY GENERATION de Ludovic Houplain – 2018 / 08 mn _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection et conversations philosophiques guidées par Corinne Chambard, dans le cadre de la manifestation nationale la Fête du court métrage. Public lycéen et adulte.

La Halle des Épinettes 47 rue de l’Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-20T18:00:00 2022-03-20T20:00:00