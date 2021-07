Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux La philo à l’écran φ Another day of life La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

dimanche 10 octobre à 17:00

Dans le cadre de son cycle de projections **φ La philo à l’écran** vous accueille pour la projection du film : Another day of life, dimanche 10 octobre 2021 à 17h, public lycéen et adulte, durée : 1 heure 25 minutes, VOST ————————————————————————————————————– En 1975, Kapuscinski, brillant journaliste, idéaliste, défend les causes perdues et les révolutions. À l’agence de presse polonaise, il finit par convaincre ses supérieurs de l’envoyer en Angola, en pleine guerre civile à l’aube de son indépendance. [https://www.youtube.com/watch?v=q7ASutCFetE](https://www.youtube.com/watch?v=q7ASutCFetE) ### **« Qui fait l’Histoire ? »** conversation philosophique guidée par Emiliano Ferrari, durée : 1 heure **Emiliano Ferrari** est docteur en philosophie, chercheur à l’[IRPhiL de Lyon 3](https://irphil.univ-lyon3.fr/) et co-directeur de l’Atelier Montaigne. Initiateur du cycle La Philo à l’écran pour les lycéens et adultes en 2012, il a développé ce concept en lançant La philo à l’écran des enfants qui en est à sa sixième saison. _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

