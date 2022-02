La Philharmonie met l’Europe en musique La Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 26 février 2022

de 20h00 à 21h00

gratuit

La Philharmonie de Paris accueille, du 19 au 27 février, 120 jeunes musiciens venus de toute l’Europe. En l’honneur de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, les interprètes de l’orchestre Démos Europe donnent un concert le samedi 26 février. Depuis une dizaine d’années, la Philharmonie de Paris organise un dispositif nommé Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), qui vise à soutenir des jeunes européens recrutés selon des critères musicaux et sociaux. Cette année, à l’occasion de la présidence de la France du Conseil de l’Union européenne, les apprentis musiciens se réunissent lors d’un grand événement. Du 19 au 27 février, 120 jeunes musiciens faisant partis de ce dispositif sont invités à la Philharmonie pour une semaine de stage et de découverte de la capitale, qui se finalise avec une représentation, le samedi 26 février à 20h, à la salle Pierre Boulez de la Philharmonie. Le concert est retransmis en live sur le site de la Philharmonie ainsi que sur la chaîne Arte. Chaque pays membre de l’Union européenne est représenté par deux à six musiciens, âgés de 12 à 17 ans. Encadrés par des musiciens professionnels, les jeunes artistes peuvent ainsi échanger autour des grands thèmes de la musique classique, améliorer leurs connaissances et tisser des liens avec leurs voisins européens. Lors du concert, les musiciens sont rejoints par le Chœur d’enfants et de jeunes de l’Orchestre de Paris, avec la participation d’enfants du projet EVE (Exister avec la Voix Ensemble). La Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : 01 44 84 44 84 https://live.philharmoniedeparis.fr/ https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis/ https://twitter.com/philharmonie?lang=fr Musique;Spectacle musical

