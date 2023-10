BACH-BIBER – HowNow/Florentin Ginot – Conventionnement 2022-23 La Philharmonie de Paris Paris, 24 novembre 2023, Paris.

BACH-BIBER – HowNow/Florentin Ginot – Conventionnement 2022-23 Vendredi 24 novembre, 20h00 La Philharmonie de Paris Invitations pro possibles, tarif tout public 33€ ou abonnements

Florentin Ginot approche la contrebasse comme une aventure, un vecteur de découvertes, transcendant genres et disciplines. Ici, il explore des chefs-d’œuvre de Bach et Biber, et dialogue avec eux au fil d’improvisations inattendues.

« Promeneur, le chemin se dessine en marchant » : c’est par ces quelques mots du poète espagnol Antonio Machado que Florentin Ginot illustre son exploration des sentiers parfois surprenants qui l’ont mené à ce programme, illuminé par la modernité libre et extravagante d’un Heinrich Biber, ou celle, plus rigoureuse mais non moins jubilatoire, d’un Johann Sebastian Bach. Songeant toujours à l’élargissement du répertoire de son instrument, Florentin Ginot s’est emparé de quelques-unes des partitions fondatrices de ces deux géants. Ce faisant, il s’est pris à improviser autour d’elles – improvisations qu’il assaisonne d’une électronique spatialisée pour donner à ce concert une véritable trajectoire harmonique et dramaturgique.

La Philharmonie de Paris 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 44 84 44 84 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@hownow.eu »}]

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

Contrebasse Florentin Ginot