Matthäus Passion, de Johann Sebastian Bach La Philharmonie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Matthäus Passion, de Johann Sebastian Bach La Philharmonie de Paris, 4 avril 2023, Paris. Matthäus Passion, de Johann Sebastian Bach Mardi 4 avril 2023, 20h00 La Philharmonie de Paris

72, 62, 47, 32, 20 et 10 euros

Les Talens Lyriques – Christophe Rousset La Philharmonie de Paris 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Matthäus Passion BWV 244 (1727) Passion créée le vendredi saint, 7 avril 1727 à la Thomaskirche, à Leipzig Ian Bostridge Évangéliste

Benjamin Appl Le Christ

Anna El-Khashem soprano

Mari Askvik alto

James Way tenor

Thilo Dahlmann basse Choeur de Chambre de Namur

Les Talens Lyriques

Direction Christophe Rousset « La Passion selon saint Matthieu est une des grandes oeuvres que je voulais absolument diriger avec les Talens Lyriques avant de mourir. Je mourrai peut-être après cette production, nous verrons…(rires).

Je ne l’ai certes jamais interprétée, mais je suis dans un univers que je connais parfaitement, Bach est comme une bible pour le claveciniste que je suis.

Dans ce chef-d’oeuvre connu de tous, mon but n’est pas de sculpter une statue à la mémoire de Bach mais de trouver l’humanité que ce compositeur laisse transpirer à l’intérieur de sa musique, et lui donner chair et respiration. « – Christophe Rousset

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T20:00:00+02:00

2023-04-04T22:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu La Philharmonie de Paris Adresse 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris Ville Paris Age maximum 99 lieuville La Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

La Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Matthäus Passion, de Johann Sebastian Bach La Philharmonie de Paris 2023-04-04 was last modified: by Matthäus Passion, de Johann Sebastian Bach La Philharmonie de Paris La Philharmonie de Paris 4 avril 2023 La Philharmonie de Paris Paris Paris

Paris Paris