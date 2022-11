Vernissage exposition sérigraphie FREEDS La Pharmacoopée Le Loroux-Bottereau Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau

Loire-Atlantique

Vernissage exposition sérigraphie FREEDS La Pharmacoopée, 24 novembre 2022, Le Loroux-Bottereau. Vernissage exposition sérigraphie FREEDS Jeudi 24 novembre, 17h00 La Pharmacoopée

ENtrée libre

Carte Blanche à FREEDS – Une trentaine d’oeuvres seront exposées pour avec des sérigraphies, des dessins originaux et de la vente d’affiche sur place. La Pharmacoopée 36 rue du colonel boutin Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire Freeds (Wilfried baudet) est illustrateur et sérigraphe.

Il vit à La Haye-Fouassière, dans le vignoble Nantais et

travail à Clisson dans une collectivité territoriale en tant que

graphiste. Originaire de Cholet, il à commencé ses études à l’AGR de

Nantes puis à intégré l’école européenne supérieure de

l’image (EESI) à Angoulême. C’est quelques années plus

tard qu’il s’intéresse à la sérigraphie et intègre l’atelier la

KraftHouse ou gravitent de nombreux artistes nantais.

Ce lieu fait partie intégrante de Pol’n (pôle culturel nantais

quartier des olivettes). De nombreux évènements autour de la micro édition et de

la technique de la sérigraphie s’y déroulent chaque année.

Son travail a pour but premier de raconter des histoires à

travers ses visuels. Tantôt suggérées, tantôt gratuites, ses

idées sont très souvent détournées ou dissimulées derrière

des images d’apparence naïves. ————————————- Le vernissage aura lieu le 24 novembre de 17h à 22h. Une trentaine d’oeuvres seront exposées pour cette carte

blanche avec des sérigraphies, des dessins originaux et de la

vente d’affiche sur place. 3 autres dates suivront pour venir

voir l’expo, le vendredi 25 novembre, et les vendredis 2 et 9

décembre de 17h à 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T17:00:00+01:00

2022-11-24T22:00:00+01:00

