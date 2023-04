Visite guidée – L’Homme et la pierre – DÉCOUVERTE DE LA CARRIÈRE DE LA PEYRATTE Place des Marronniers La Peyratte Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Visite guidée – L’Homme et la pierre – DÉCOUVERTE DE LA CARRIÈRE DE LA PEYRATTE Place des Marronniers, 26 juillet 2023, La Peyratte. Visite guidée de la carrière co-animée par un professionnel de la carrière et un guide conférencier..

Guided tour of the quarry co-animated by a professional of the quarry and a guide. Visita guiada a la cantera con un profesional de la cantera y un guía turístico. Geführte Tour durch den Steinbruch, die gemeinsam von einem Steinbruchprofi und einem Fremdenführer geleitet wird. Mise à jour le 2023-04-12 par CC Parthenay Gâtine

