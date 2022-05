La Peur au ventre, 21 mai 2022, .

La Peur au ventre

Jacques est fils de cascadeur.



Jacques était un enfant timide et assez réservé.



Jeune, on s’aperçoit vite qu’il est doué d’une extrême maladresse, elle ne cessera de jalonner son parcours professionnel.



Pourtant avec la famille “Meyeur”, sa carrière était toute tracée.



Malheureusement illustrée par ses multiples phobies, elles l’ont conduit à devenir la honte de la famille.



Aujourd’hui, et après des années de psychothérapie, Jacques vient réaliser une cascade qui pourrait lui donner sa place dans l’arbre généalogique des “Meyeur”.



Une cascade jamais réalisée, pas même par son patriarche. Non sans risque(s), surtout pour lui, il vient avec la peur au ventre vous demander du soutien afin de retrouver un peu de dignité et qui sait devenir la fierté des “Meyeur”.



Spectacle de cascade à mini moto.



Auteur et interprète : Jérémy Olivier

Conception et construction : Ferraillou et Cie, Jérémy Olivier

Production : Cie Toi d’abord

Chargé de diffusion / Vidéo : Vincent Sirote



Création 2018

Tout public dès 6 ans

Durée : 1h



• Samedi 21 mai à 17h au Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet

• Dimanche 22 mai à 17h au Parc François Billoux, en partenariat avec la mairie du 15/16



Festival Tendance Clown #17

La Peur au ventre à découvrir les 21 et 22 mai dans le cadre du Festival Tendance Clown.

