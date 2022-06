La Peuplée – Théâtre au jardin Saint-Fulgent-des-Ormes, 15 juillet 2022, Saint-Fulgent-des-Ormes.

Autour de chants traditionnels collectés et réinventés à ses mots d’aujourd’hui, Pauline Weidmann, auteure, chanteuse et comédienne, raconte son histoire et, à travers elle celle d’une Histoire écrite en face des paysans.

cieekphrasis@aol.com +33 7 55 62 42 90 http://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie

