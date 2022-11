« La PEUGEOT 9X8 HYBRID HYPERCAR », 26 novembre 2022, .

SOIREE SPECIALE « PEUGEOT AU MANS // 905, 908, 9X8 » AU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT LE 1ER DECEMBRE

PEUGEOT 905, 908, 9X8 côte à côte au Musée .

Après un passage éclair à Sochaux le 3 octobre 2021, la PEUGEOT 9X8 HYBRID HYPERCAR vient pour la première fois prendre ses quartiers d’hiver en exposition au Musée de L’Aventure Peugeot, du 2 décembre 2022 au début du mois de janvier 2023. Une occasion rarissime de voir la PEUGEOT 9X8 entourée de ses prestigieuses ainées, la PEUGEOT 905 (victorieuse des 24H du Mans en 1992 et 1993) et la PEUGEOT 908 (victorieuse en 2009) qui sont, elles, en exposition permanente au Musée. Avant-première jeudi 1er décembre, soirée spéciale « PEUGEOT AU MANS »

Afin de célébrer cette arrivée comme il se doit, les équipes vous proposent une soirée très spéciale au coeur des collections de L’Aventure Peugeot jeudi 1er décembre sur le thème « PEUGEOT AU MANS », au cours de laquelle des invités exceptionnels nous feront le plaisir de partager leurs expériences du circuit de la Sarthe lors d’une conférence : ▪ Jean-Marc Finot, Senior Vice-Président Stellantis Motorsport ▪ Loic Duval, pilote engagé aux 24H du Mans 2023 sur la PEUGEOT 9X8 ▪ Eric Hélary, pilote vainqueur des 24H du Mans en 1993 avec la PEUGEOT 905 ▪ Stéphane Sarrazin, pilote multiple vainqueur des Le Mans Series avec la PEUGEOT 908 Pour clôturer cette soirée, un temps d’échanges autour d’un cocktail dinatoire vous permettra de déambuler dans les allées du Musée et de profiter de l’ensemble des collections.

Programme complet de la soirée :

A partir de 18h : accueil des participants et visite libre du Musée 19h à 20h15 : conférence sur le thème « PEUGEOT AU MANS » 20h15 à 21h30 : cocktail dinatoire et visite libre du Musée (22h : fermeture des portes)

Informations pratiques : Soirée spéciale sur réservation en ligne uniquement (places limitées)

billetterie9X8 Tarifs (incluant la visite libre du Musée, la conférence et le cocktail) : ▪ Grand public (à partir de 12 ans) : 37 € par personne ▪ Membres du personnel Stellantis : 29 € par personne ▪ Membres de l’association L’Aventure Peugeot Citroën DS : 29€ par personne ▪ Enfants jusqu’à 11 ans : 19 € par personne Lieu  Musée de L’Aventure Peugeot, carrefour de l’Europe, 25 600 Sochaux (Doubs) Réservez dès maintenant votre soirée exceptionnelle au Musée de L’Aventure Peugeot !

PEUGEOT 9X8 HYBRID HYPERCAR en expo Depuis 1895 et sa victoire à l’occasion du Paris Bordeaux Paris, première course chronométrée au monde, la marque a toujours considéré le sport comme un accélérateur de progrès.

Avec la toute dernière PEUGEOT 9X8 et le programme Hypercar en Endurance FIA WEC, PEUGEOT entame une cinquième décennie avec l’ambition d’ajouter un chapitre victorieux à sa grande aventure sportive, qui incarne parfaitement sa recherche d’excellence et d’émotions partagées.

La PEUGEOT 9X8 succède dans cette discipline aux PEUGEOT 905 et PEUGEOT 908, victorieuses aux 24 Heures du Mans respectivement en 1992 et 1993, et en 2009.

L’Hypercar PEUGEOT 9X8 est une voiture de compétition de toute nouvelle génération. Hyper efficiente, propulsée par une motorisation hybride et dotée d’une transmission intégrale, la PEUGEOT 9X8 s’inscrit dans la stratégie de la Neo Performance développée par PEUGEOT, qui vise à proposer une performance plus vertueuse et responsable, aussi bien sur les véhicules de production qu’en compétition.

Dévoilée au début de l’été 2021, la PEUGEOT 9X8 disputera le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) 2023 avec en ligne de mire le rendez vous de la 100e édition des 24 Heures du Mans au mois de juin prochain

