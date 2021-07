La Pétrocorienne, parcours urbain, sportif et culturel Périgueux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Périgueux.

La Pétrocorienne, parcours urbain, sportif et culturel 2021-07-03 13:30:00 – 2021-07-03 20:00:00

Périgueux Dordogne

Samedi 3 juillet

La Ville de Périgueux en partenariat avec le Département de la Dordogne, propose un nouvel évènement sportif et culturel, La Pétrocorienne, afin de valoriser le patrimoine de la ville et de promouvoir le sport et la culture pour tous. Cette animation gratuite, familiale et intergénérationnelle vise un large public à partir de 8 ans.

Départ du boulevard Montaigne (place du Général de Gaulle).

Les équipes, de 2 à 3 personnes, parcourent la ville à l’aide d’un road-book à la recherche d’indices et réalisent des défis sportifs sur plusieurs sites afin de résoudre une énigme finale. Filet de franchissement, défi canoë animé par le club Périgueux Canoë Kayak, défi tir à l’arc animé par le club La Compagnie d’Arc de Périgueux.

Un écran géant sur le site de départ permettra de découvrir les exploits des participants !

Date limite d’inscription : 25 juin 2021

+33 5 53 53 20 23

mairie de Périgueux

dernière mise à jour : 2021-06-03 par