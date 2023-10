Concert Terestesa à la Petit’Pause à Faycelles La Petit’Pause Faycelles, 18 novembre 2023, Faycelles.

Faycelles,Lot

Le groupe italo-français terestesa s’inscrit dans un registre dreampop indie rock, perturbé par les sonorités acidulées de l’impro libre et de la musique électronique.

Au centre de ce projet une voix cherche son équilibre, entre la colère et les textes désordonnés teintés de sonorités italiennes. La compositrice décrit les sentiments contrastés à l’égard de sa terre natale, et en dépeint les contours brumeux et les odeurs concrètes.

Teresa Bertoni : composition, voix, guitare, sampler

Lilli Stefani : flute, trombone et voix

Amelie Chezmi : batterie

Pierre Cabirol : basse

Restauration sur place.

Le beaujolais nouveau est arrivé. Venez goûter notre sélection le 18 novembre..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

La Petit’Pause Rue de la Forge

Faycelles 46100 Lot Occitanie



The Italian-French band terestesa is an indie rock dreampop band, disturbed by the acidic sounds of free improv and electronic music.

At the heart of this project is a voice seeking balance between anger and disordered lyrics tinged with Italian sounds. The composer describes her contrasting feelings towards her native land, depicting its misty contours and concrete smells.

Teresa Bertoni: composition, voice, guitar, sampler

Lilli Stefani: flute, trombone and vocals

Amelie Chezmi: drums

Pierre Cabirol: bass

Catering on site.

Beaujolais nouveau has arrived. Come and taste our selection on November 18.

El grupo italo-francés terestesa practica un indie rock dreampop perturbado por los sonidos acidulados de la improvisación libre y la música electrónica.

En el centro de este proyecto hay una voz que busca su equilibrio entre la rabia y las letras desordenadas teñidas de sonidos italianos. La compositora describe sus sentimientos contrapuestos hacia su tierra natal, describiendo sus contornos brumosos y sus olores concretos.

Teresa Bertoni: composición, voz, guitarra, sampler

Lilli Stefani: flauta, trombón y voz

Amelie Chezmi: batería

Pierre Cabirol: bajo

Catering in situ.

El beaujolais nouveau ha llegado. Venga a degustar nuestra selección el 18 de noviembre.

Die italienisch-französische Band terestesa gehört zum Dreampop-Indie-Rock, der durch die säuerlichen Klänge der freien Improvisation und der elektronischen Musik gestört wird.

Im Zentrum des Projekts steht eine Stimme, die ihr Gleichgewicht zwischen Wut und chaotischen, von italienischen Klängen geprägten Texten sucht. Die Komponistin beschreibt die gegensätzlichen Gefühle gegenüber ihrer Heimat und schildert deren neblige Umrisse und konkrete Gerüche.

Teresa Bertoni: Komposition, Gesang, Gitarre, Sampler

Lilli Stefani: Flöte, Posaune und Gesang

Amelie Chezmi: Schlagzeug

Pierre Cabirol: Bass

Verpflegung vor Ort.

Der neue Beaujolais ist da. Kommen Sie am 18. November vorbei und probieren Sie unsere Auswahl.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Figeac