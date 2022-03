LA PETIT’FABRIQUE: APPRENDRE A RÉALISER SES PRODUITS MÉNAGERS NATURELS Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Gervais-sur-Mare

LA PETIT’FABRIQUE: APPRENDRE A RÉALISER SES PRODUITS MÉNAGERS NATURELS Saint-Gervais-sur-Mare, 19 mars 2022, Saint-Gervais-sur-Mare. LA PETIT’FABRIQUE: APPRENDRE A RÉALISER SES PRODUITS MÉNAGERS NATURELS Saint-Gervais-sur-Mare

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault Saint-Gervais-sur-Mare Atelier recettes de produits naturels.

Produits ménagers, astuces beauté, recettes et remèdes naturels sont fabriqués dans la joie et la bonne humeur.

Chacun(e) part avec ses fabrications «maison ». Proposé par l’association Grandir Ensemble.

Le Samedi 19 mars de 10h à 12H au Petit Trianon

Renseignements et inscriptions :

Tél : 06 07 98 61 62

Mail: grandirensemble34610@gmail.com

Site : https://www.grandirensemble34.com/ Atelier recettes de produits naturels.

Produits ménagers, astuces beauté, recettes et remèdes naturels sont fabriqués dans la joie et la bonne humeur.

Chacun(e) part avec ses fabrications «maison ». Proposé par l’association Grandir Ensemble.

Le Samedi 19 mars de 10h à 12H au Petit Trianon

Renseignements et inscriptions :

Tél : 06 07 98 61 62 +33 6 07 98 61 62 Atelier recettes de produits naturels.

Produits ménagers, astuces beauté, recettes et remèdes naturels sont fabriqués dans la joie et la bonne humeur.

Chacun(e) part avec ses fabrications «maison ». Proposé par l’association Grandir Ensemble.

Le Samedi 19 mars de 10h à 12H au Petit Trianon

Renseignements et inscriptions :

Tél : 06 07 98 61 62

Mail: grandirensemble34610@gmail.com

Site : https://www.grandirensemble34.com/ Saint-Gervais-sur-Mare

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Gervais-sur-Mare Autres Lieu Saint-Gervais-sur-Mare Adresse Ville Saint-Gervais-sur-Mare lieuville Saint-Gervais-sur-Mare Departement Hérault

Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gervais-sur-mare/

LA PETIT’FABRIQUE: APPRENDRE A RÉALISER SES PRODUITS MÉNAGERS NATURELS Saint-Gervais-sur-Mare 2022-03-19 was last modified: by LA PETIT’FABRIQUE: APPRENDRE A RÉALISER SES PRODUITS MÉNAGERS NATURELS Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare 19 mars 2022 Hérault Saint-Gervais-sur-Mare

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault