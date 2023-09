Journée portes ouvertes La Petite Vitesse – Ancienne gare de Saignon Saignon Catégories d’Évènement: Saignon

Vaucluse Journée portes ouvertes La Petite Vitesse – Ancienne gare de Saignon Saignon, 20 octobre 2023, Saignon. Journée portes ouvertes Vendredi 20 octobre, 09h00 La Petite Vitesse – Ancienne gare de Saignon Venez avec votre vélo pour apprendre à le réparer, régler et entretenir ou participer à un des ateliers thématiques (réparer une crevaison, régler ses freins et son dérailleur…) La Petite Vitesse – Ancienne gare de Saignon Chemin de l’ancienne gare 84400 Saignon Saignon 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saignon, Vaucluse Autres Lieu La Petite Vitesse - Ancienne gare de Saignon Adresse Chemin de l'ancienne gare 84400 Saignon Ville Saignon Departement Vaucluse Lieu Ville La Petite Vitesse - Ancienne gare de Saignon Saignon latitude longitude 43.876443;5.448067

La Petite Vitesse - Ancienne gare de Saignon Saignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saignon/