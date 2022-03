La Petite Vague : Radio Minus Sound System Saint-Malo, 10 avril 2022, Saint-Malo.

Boum cosmopolite, à partir de 5 ans – Durée : 60 min

Remettre en lumière les trésors cachés de la création enfantine, tel est le projet de Radio Minus. Pas question de faire entendre aux enfants les morceaux qu’ils connaissent déjà : puisant dans sa discothèque d’enregistrements rares, la station diffuse les titres les plus inattendus et inclassables du genre. Tous les styles et zones géographiques sont ainsi représentés : des orchestrations les plus classiques aux traitements les plus électroniques, des projets pédagogiques alternatifs aux bandes originales de dessins animés, du folklore kabyle au disco japonais…

Avec cette boum, Radio Minus se concentre sur les morceaux les plus dynamiques et dansants de sa collection, agrémentée de visuels vidéo-projetés ponctuée de jeux et chorégraphies interactifs.

Distribution : Sylvain Quément (aka Gangpol) & Yassine de Vos – Images : Guillaumit

Production : L’Armada Productions /

Partenaires : Capitaine Futur / La Gaîté Lyrique – Paris, Stereolux – Nantes

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale et de Dol-de-Bretagne (hors frais de location éventuels).

