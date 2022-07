LA PETITE VADROUILLE DÉBOULE AU MESNIL EN VALLÉE ! Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Au programme ce mercredi : 10 h-12 h : Atelier L’instant des petiots. SUR INSCRIPTION.

Les animatrices du Relais Petite Enfance vous proposent un espace dédié aux touts- petits : motricité , patouille et racontines pour le plaisir des petits et des grands.

Ouvert à tous (enfants accompagnés d’un adulte) 12 h 30-13 h 30 : pique-nique partagé. 13h 30-17h 30 : Jeux sportifs et olympiades ainsi qu’un espace détente et papote (transats, boissons fraiches, jeux en bois, … pour profiter ensemble de la douceur estivale) En cas de mauvais temps, seul l’atelier du matin sera maintenu (lieu de repli indiqué à l’inscription). GRATUIT. La Petite Vadrouille au Mesnil en Vallée ! val.mauges@orange.fr +33 2 41 77 74 29 http://www.centresocial-valmauges.fr/ Au programme ce mercredi : 10 h-12 h : Atelier L’instant des petiots. SUR INSCRIPTION.

