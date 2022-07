LA PETITE VADROUILLE DÉBOULE À SAINT-FLORENT-LE-VIEIL ! Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire 10h – 12h : Relaxé en été

Avec Anne-Laure, venez vous initier à la réflexologie faciale puis fabriquer un sel de bain naturel DIY pour un été de détente absolu !

Atelier adulte (+ 18 ans) / sur inscription 12h30 – 13h30 : Pique-nique partagé 13h30 – 17h30 : Espace détente et papote (transats, boissons fraiches, jeux en bois, … pour profiter ensemble de la douceur estivale)

Guy vous présente la fabrication de son orgue de barbarie

