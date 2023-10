Crèches du Monde La Petite Tuilière Grignan, 10 novembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Venez admirer plus de 450 crèches en provenance des cinq continents, avec cette année à l’honneur les pays de l’Europe de l’est.

Ces crèches, dont la taille varie en fonction des pays et matériaux utilisés, sont disséminés sur les 400m² de surface exposée.

2023-11-10 fin : 2023-02-17 . EUR.

La Petite Tuilière Village Provençal miniature

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and admire over 450 nativity scenes from all five continents, with Eastern Europe in the spotlight this year.

The cribs, which vary in size depending on the country and materials used, are scattered across the 400m² of exhibition space

Venga a admirar más de 450 belenes procedentes de los cinco continentes, con Europa del Este como protagonista este año.

Los belenes, cuyo tamaño varía según el país y los materiales utilizados, están repartidos por los 400 m² de exposición

Bestaunen Sie über 450 Krippen aus allen fünf Kontinenten, wobei dieses Jahr die osteuropäischen Länder im Mittelpunkt stehen.

Diese Krippen, deren Größe je nach Land und verwendetem Material variiert, sind auf der 400 m² großen Ausstellungsfläche verteilt

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes