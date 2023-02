La Petite Sorcière (Tournée) COMEDIE DE METZ METZ Catégories d’Évènement: 57000

Metz

La Petite Sorcière (Tournée) COMEDIE DE METZ, 11 février 2023, METZ. La Petite Sorcière (Tournée) COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-04-27 10:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout ! Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène ! Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur. Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants. Après le “Flocon magique”, le nouveau spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev. Irina Gueorguiev EUR10.0 10.0 euros Votre billet est ici COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL 57000 Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout ! Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène ! Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur. Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants. Après le “Flocon magique”, le nouveau spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev. .2023-04-27. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 57000, Metz Autres Lieu COMEDIE DE METZ Adresse 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Ville METZ Tarif 10.0-10.0 lieuville COMEDIE DE METZ METZ Departement 57000

COMEDIE DE METZ METZ 57000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

La Petite Sorcière (Tournée) COMEDIE DE METZ 2023-02-11 was last modified: by La Petite Sorcière (Tournée) COMEDIE DE METZ COMEDIE DE METZ 11 février 2023 COMEDIE DE METZ METZ

METZ 57000