du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai

Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène ! Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur. Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants Est-ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

2022-05-26T10:30:00 2022-05-26T11:00:00;2022-05-27T10:30:00 2022-05-27T11:00:00;2022-05-28T10:30:00 2022-05-28T11:00:00;2022-05-29T10:30:00 2022-05-29T11:00:00

