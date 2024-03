LA PETITE SORCIERE ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne, dimanche 28 avril 2024.

a partir de 2 ansEst-ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout !Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène ! Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur. Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants. Après le Flocon magique , le nouveau spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev.Auteur : Irina Gueorguiev Artistes : Nadège Rigault

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 11:00

Réservez votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77