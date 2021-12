Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône, Septèmes-les-Vallons La petite sirène – une féérie aquatique Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Septèmes-les-Vallons

La petite sirène – une féérie aquatique Septèmes-les-Vallons, 22 décembre 2021, Septèmes-les-Vallons. La petite sirène – une féérie aquatique Espace Jean Ferrat 89 Avenue Du 8 mai 1945 Septèmes-les-Vallons

2021-12-22 – 2021-12-22 Espace Jean Ferrat 89 Avenue Du 8 mai 1945

Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône Septèmes-les-Vallons Spectacle musical pour les enfants!

PLACES À RETIRER EN MAIRIE

SERVICE VIE LOCALE : 04 91 96 31 00



Permanences du comité des fêtes

en mairie

mercredi 8 décembre de 9h-13h,

mercredi 15 décembre de 9h-17h

jeudi 16 et Vendredi 17 décembre

de 16h30-18-30 La petite sirène en spectacle à Septemes +33 4 91 96 31 00 https://ville-septemes.fr/evenement/spectacle-musical-la-petite-sirene/ Spectacle musical pour les enfants!

PLACES À RETIRER EN MAIRIE

SERVICE VIE LOCALE : 04 91 96 31 00



Permanences du comité des fêtes

en mairie

mercredi 8 décembre de 9h-13h,

mercredi 15 décembre de 9h-17h

jeudi 16 et Vendredi 17 décembre

de 16h30-18-30 Espace Jean Ferrat 89 Avenue Du 8 mai 1945 Septèmes-les-Vallons

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Septèmes-les-Vallons Autres Lieu Septèmes-les-Vallons Adresse Espace Jean Ferrat 89 Avenue Du 8 mai 1945 Ville Septèmes-les-Vallons lieuville Espace Jean Ferrat 89 Avenue Du 8 mai 1945 Septèmes-les-Vallons