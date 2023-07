La Petite Sirène Maison de la Radio et de la Musique Paris, 27 avril 2023, Paris.

Le samedi 27 avril 2024

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. payant

De 7 à 20€.

Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert-fiction France Culture avec l’Orchestre philharmonique de Radio France.

Au plus profond de la mer, l’eau est la plus bleue, la plus pure, il y pousse des fleurs, des plantes et des arbres merveilleux, entre lesquels se faufilent les poissons… Là, s’élève un château dont les murs sont de corail et le toit de coquillages qui recèlent les plus belles perles brillantes… C’est le château du roi de la mer où vit la petite sirène. Mais celle-ci ne rêve que d’une chose : découvrir le monde d’en haut où vivent les humains. Tout comme ses sœurs aînées avant elle, le jour de ses quinze ans, elle est autorisée à nager jusqu’à la surface. C’est le début du célèbre conte de Hans Christian Andersen paru en 1837 et adapté ici sous la forme d’un concert-fiction.

LA PETITE SIRÈNE d’HANS CHRISTIAN ANDERSEN

CÉDRIC AUSSIR réalisation

PAULINE THIMONNIER adaptation

MARIE-JEANNE SERERO musique originale (commande de Radio France)

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MARC DESMONS direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-fiction/la-petite-sirene/concert-fiction-france-culture contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877640760

La Petite Sirène – DR