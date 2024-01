LA PETITE SIRENE LA COMEDIE MUSICALE MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS Paris, samedi 24 février 2024.

À propos :La comédie musicale La Petite Sirène revient vous émerveiller pour une série de dates. Plongez dans la légende de votre enfance remplie de magie et de chansons ! Tout public, 1h40 de spectacle original Mise en scène : Moreau JulianC’est un jour de plus à contempler les secrets terriens, que grand-mère Mila narre aux jeunes sirènes une tradition familiale : à la dix-huitième année de leur existence, chaque sirène a le droit de découvrir les beautés inconnues de la Terre.Depuis toute petite, l’histoire des Hommes l’a toujours intéressée. Peut-être est-ce, une faiblesse pour la petite sirène…Sur terre, le Prince Florent doit épouser une jeune Princesse pour le plaisir de ses parents mais qu’en est-il de la jeune femme qui l’a sauvé dans le naufrage de son bateau ? Venez redécouvrir ce conte plein de magie et en couleurs !

Tarif : 22.55 – 29.70 euros.

Début : 2024-02-24 à 15:00

MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS 4 RUE FÉLIBIEN 75006 Paris 75