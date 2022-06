La petite sirène – Concert Familles / Saison ONPL Théâtre Graslin, 20 décembre 2022, Nantes.

2022-12-20 Concerts mardi 20 décembre 2022 à 14h30 et à 17h

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 5 € pour les moins de 25 ans10 € pour les adultes accompagnateurs BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles. Concerts mardi 20 décembre 2022 à 14h30 et à 17h

La petite sirène avec le dessin sur sable de Katerina Barsukova Concert familles (à partir de 4 ans) – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Edvard Grieg (1843-1907) : Peer Gynt (orchestration de Jean Detraz)Katerina Barsukova, dessin sur sableArmelle Gouget, récitante Dina Gilbert, direction Peut-être parce qu’elle vit au fond de la mer, la petite sirène aime aveuglément le monde des hommes et rêve d’y vivre. Alors qu’elle tombe amoureuse d’un prince, elle va renoncer à ce qu’elle possède de plus cher et de plus beau pour devenir une femme. La désillusion sera grande car l’amour du prince ne sera pas celui attendu et la petite sirène ne pouvant rejoindre le monde sous-marin rejoindra le monde céleste. C’est cette histoire universellement connue que l’Orchestre National des Pays de la Loire vous raconte avec Katerina Barsukova. Le sable sert ici de matériau et, dans les mains de l’artiste, chaque poignée prend vie en quelques gestes gracieux. Portés par la célèbre partition de Peer Gynt, dessins éphémères et musique se répondent en parfaite harmonie, avec en fil rouge l’histoire de ces deux personnages ancrés dans leurs rêves, prêts à tout pour être aimés. Avec ses dessins sur sable, Katerina Barsukova nous propose un spectacle touchant pour faire découvrir la musique symphonique aux plus petits ! Durée : 50 min.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

02 51 25 29 29 https://onpl.fr