LA PETITE SIRÈNE – Collectif Ubique Theâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LA PETITE SIRÈNE – Collectif Ubique Theâtre Traversière, 8 février 2023, Paris. Le mercredi 08 février 2023

de 10h30 à 11h30

. payant Enfant (-12 ans) : 5 € Adulte : 20 € Une réécriture originale du conte d’Andersen, une féérie théâtrale et musicale qui bouleverse les codes de l’œuvre originelle, revisitée ici avec beaucoup de malice et de sensibilité. Entouré de sa quinzaine d’instruments incroyables, le Collectif Ubique clôt son triptyque autour de célèbres contes. Après « Hansel et Gretel » et « La Belle au Bois Dormant », le trio nous fait découvrir son étonnante version de « La Petite Sirène ». Son spectacle fait la part belle à la musique et aux jeux de lumières pour retranscrire le mouvement de la mer, sa beauté et son impétuosité. Tout l’univers original du collectif se retrouve là, dans un dispositif scénique qui permet de déployer l’imagination de chacun(e). Partons à l’abordage de ce conte inoubliable avec la musique comme navire ! À l’issue de la représentation, un « bord de scène » est proposé avec les artistes. Écriture , mise en scène, composition, interprétation : Audrey Daoudal, Vivien Simon, Simon Waddell. Création lumière : Claire Gondrexon (régie en alternance avec Pauline Geoffroy). Sonorisation : Thomas Lucet (régie en alternance avec Justine Laraigne) Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris Contact : https://www.theatre-traversiere.fr/la-petite-sirene/ 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://theatre-traversiere.mapado.com/event/111838-la-petite-sirene-collectif-ubique-jeune-public

© Hubert Caldaguès COLLECTIF UBIQUE – La petite sirène

