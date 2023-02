LA PETITE SIRENE COLLECTIF UBIQUE THEATRE TRAVERSIERE PARIS Catégories d’Évènement: 75012

LA PETITE SIRENE COLLECTIF UBIQUE THEATRE TRAVERSIERE, 8 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-08 10:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. THEATRE TRAVERSIERE présente ce spectacle Une réécriture originale du conte d'Andersen, une féérie théâtrale et musicale qui bouleverse les codes de l'œuvre originelle, revisitée ici avec beaucoup de malice et de sensibilité. C'est une plongée au fond de la mer, auprès d'une Petite Sirène qui a du mal à rester en place et à sa place, n'aspirant qu'à rejoindre « le monde d'en haut ». Car elle a un rêve, un seul : devenir capitaine de bateau. Mais la réalité la tire vers le bas : l'école, sa grand-mère, les choix à faire… Assis sur trois chaises, entouré de ses incroyables instruments, le trio nous fait découvrir avec humour son émouvante version de La Petite Sirène. Une quête identitaire qui fait la part belle à la musique et aux jeux de lumières pour retranscrire le mouvement de la mer, sa beauté et son impétuosité. Tout l'univers du collectif se retrouve là, dans ce dispositif scénique dépouillé qui permet de déployer l'imagination de chacun(e).

