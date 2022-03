“La petite série” Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

“La petite série” Cité des sciences et de l’Industrie, 23 mars 2022, Paris. “La petite série”

Cité des sciences et de l’Industrie, le mercredi 23 mars à 10:00

Lorsqu’on débute son activité artisanale, on est souvent confronté à un nombre critique de pièces à fabriquer ou faire fabriquer. Pour cette journée, il s’agit de faire le point sur les coûts et les relations avec les ateliers ou partenaires. 10h-17h [INFO COLL.] Une journée pour faire le point sur les coûts et les relations avec les ateliers ou partenaires dans la création artisanale. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“La petite série” Cité des sciences et de l’Industrie 2022-03-23 was last modified: by “La petite série” Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 23 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris