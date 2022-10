LA PETITE SAUTERIE #4 | CÉSAR MIAMI | RENARD | TOUJOURS LÀ Panic Room Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LA PETITE SAUTERIE #4 | CÉSAR MIAMI | RENARD | TOUJOURS LÀ Panic Room, 14 octobre 2022, Paris. Le vendredi 14 octobre 2022

de 19h00 à 05h00

. gratuit

VOUS REPRENDRIEZ BIEN UNE PETITE SAUTERIE ? Après une première édition incroyable, le collectif Vie Teuf remet ça au Panic Room. Prêt à enflammer à nouveau le mini club ? CÉSAR MIAMI RENARD TOUJOURS LÀ La suite bientôt ENTRÉE LIBRE ᚏ ACCESSIBILITÉ ᚏ NB : la soirée rimera avec liberté et respect. Aucune discrimination et agressivité ne seront tolérées. Interdits au mineurs. La direction de l’établissement se réserve le droit d’entrée. Merci de vous présenter sobre et avec le sourire Panic Room 101 Rue Amelot 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1172198720040772 https://www.facebook.com/events/1172198720040772

