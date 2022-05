LA PETITE SARDINE ARGENTÉE La Plaine-sur-Mer, 16 août 2022, La Plaine-sur-Mer.

LA PETITE SARDINE ARGENTÉE La Plaine-sur-Mer

2022-08-16 – 2022-08-16

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Spectacle conté de Noémie Truffaut et Guillaume Audran. “Trio” Clownesque et poétique qui vous embarque dans ses histoires… Du conte traditionnel récolté lors de voyage, au conte écrits de leurs propres mains, Noémie et Guillaume vous proposent de voguer dans différents univers, habillés de musique, de chants, et d’une gestuelle poético-chorégraphiée.



Durée 50mn – à partir de 4 ans



Gratuit sur inscription 02 51 74 81 92

