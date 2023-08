19A21 : Esmerine La Petite Salle Limoges, 9 septembre 2023, Limoges.

19A21 : Esmerine Samedi 9 septembre, 19h00 La Petite Salle 8€ – gratuit pour les adhérents Hiero

Esmerine a été cofondé par le percussionniste Bruce Cawdron (Godspeed You! Black Emperor) et la violoncelliste Rebecca Foon (Thee Silver Mt. Zion, Saltland) en 2001. Récemment solidifiée en un quintet, la formation instrumentale vient de sortir son cinquième album pour Constellation en septembre 2022. Intitulé Everything Was Forever Until It Was No More, ce disque est la dernière pièce du triptyque d’exploration du groupe sur ce que signifie vivre à travers l’anthropocène, une méditation sur l’angoisse de ce qui va arriver, maintenant que nous avons franchi le rubicon d’un climat altéré.

Ecoutez-les

La Petite Salle 7 Av. Jean Gagnant, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T19:00:00+02:00 – 2023-09-09T21:00:00+02:00

Esmerine