19A21 : Julie Doiron et Dany Placard

Limoges

19A21 : Julie Doiron et Dany Placard La Petite Salle, 3 mai 2023, Limoges. 19A21 : Julie Doiron et Dany Placard Mercredi 3 mai, 19h00 La Petite Salle 7€ – 5€ (Hiero et CCM) un apéritif / concert de la Fédération Hiero

Le duo Julie/Dany est formé de l’auteure-compositrice acadienne Julie Doiron, gagnante d’un Juno en 2000 et figure importante de la scène alternative canadienne (Eric’s Trip, The Tragically Hip, Gord Downie) depuis près de 25 ans, et de Dany Placard, auteur-compositeur-interprète québécois avec plus de 10 albums à son actif. Née d’une période de confinement au Nouveau-Brunswick, la douzaine de chansons de l’album a été enregistrée dans leur studio maison de Memramcook et a vu le jour à l’hiver 2022. La Petite Salle 7 Av. Jean Gagnant, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/federation-hiero-limoges/evenements/19a21-julie-doiron-et-dany-placard »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

