19A21 : Savak la petite salle (CCM jean Gagnant) Limoges, lundi 15 avril 2024.

19A21 : Savak Post Punk / USA Lundi 15 avril, 19h00 la petite salle (CCM jean Gagnant) 8€ – 5€

Un concert Hiero Limoges – Accueil CCM

Savak est un groupe de Brooklyn, dont les membres sont issus de groupes tels que Obits, The Make-Up, Holy Fuck, The Cops et bien d’autres. Quatre musiciens qui, en six albums depuis 2015, partagent leur monde tel qu’ils le voient, sans avoir peur d’écrire sur la politique ou leurs propres défauts, sans avoir peur de célébrer l’amour. Pour ceux qui ont besoin de références, le groupe suggère Neu!, The Gun Club, Agent Orange, The Fall, Magazine, Love, Mission of Burma, Gang of Four, la musique dub, les B.O. de films d’espions, la musique folk internationale, le free jazz, le spoken word, le tout en essayant de maintenir un peu d’humanité dans un monde de plus en plus hostile.

la petite salle (CCM jean Gagnant) avenue jean gagnant limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

hiero

Taylor Sesselman